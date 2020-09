Albert Rivera se abre con Bertín Osborne: "Mi tío murió por la droga" Ecoteuve.es 26/09/2020 - 10:37 0 Comentarios

El ex político de Ciudadanos habló sobre todos los aspectos de su vida

Albert Rivera ha hablado en Mi casa es la tuya por primera vez de uno de los rumores que más daño le ha hecho: el de una supuesta drogadicción por su parte.

El expolítico de Ciudadanos ha apuntado a Juan Carlos Monedero (Unidas Podemos) como uno de los culpables de la propagación del rumor.

Uno de los peores momentos que Albert Rivera sufrió en su etapa como político -y aún hoy- fue el de los bulos que le relacionaban con el mundo de las drogadicción.

El rumor de que el expresidente de la formación naranja tomaba sustancia psicotrópicas corrió como la pólvora y las redes sociales se llenaron de montajes y memes que dañaron tanto a Rivera como a su propia familia.

"Yo no he probado eso en mi vida, mi tío murió por la droga"

Rivera quiso desmentir el bulo propagado ante Bertín Osborne y afirmó lo siguiente: "Yo no he probado eso en mi vida, mi tío murió por la droga".

María Jesús, la madre de Albert Rivera, declaró en el programa de Telecinco y Proamagna que, pese a que durante años tuvo que soportar los ataques físicos a su establecimiento en Granollers, Barcelona, lo más difícil de fue, sin duda alguna, tener que escuchar los comentarios que se hacían sobre su hijo y las supuestas drogas en los medios de comunicación y/o redes sociales: "Me han dolido muchas cosas, pero lo que más cuando le acusaron de cosas que no son ciertas, no se puede caer tan bajo", confesó la progenitora del abogado catalán.

Denunció a Monedero por su madre y su hija

Albert ha admitido que denunció estas acusaciones por su madre: "Yo encajaba las críticas de tal manera que llegó un punto en el que todo me resbalaba, pero ella me dijo que tenía que pensar en mi hija, en lo que se estaba diciendo de su padre y tenía razón, por eso denuncié, entre ellos a Monedero", zanjó el ex líder de Ciudadanos.