Mila Ximénez machaca a Enrique Ponce por "humillar" a Paloma Cuevas con Ana Soria: "Es un ser deleznable"

La colaboradora rompe su silencio en 'Sálvame' sobre el culebrón del verano

El romance entre Enrique Ponce y Ana Soria ha sido, con una gran diferencia, el culebrón de este verano. La bonita historia de amor ha rellenado horas en los programas de televisión y ha hecho a muchos posicionarse, pero hasta este viernes Mila Ximénez se ha mantenido en silencio en Sálvame después de su altercado en un restaurante.

"No me he pronunciado al respecto, pero me quiero pronunciar", se ha arrancado la colaboradora. "Creo que don Enrique Ponce no se tiene por qué cabrear porque le hagan una foto en un restaurante con Ana Soria porque las imágenes que he visto de él en la más absoluta intimidad, encima de una cama besándose, tirados en una playa como si fueran dos quinceañeros, me parece que no ha cumplido mis expectativas".

En su opinión, Mila cree que ha "humillado" a Paloma Cuevas de forma "innecesaria". "Me ha parecido de un ser deleznable en cuanto a comportamiento. Enrique Ponce sabe lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer", ha proseguido diciendo.

"Tú te puedes enamorar de alguien más joven y, por supuestísimo, te puedes separar. Y creo que se ha separado de una forma que Paloma Cuevas no se merecía", ha dicho. "¿Era necesario hacer esto?", se ha dirigido al torero directamente, al que conoce "desde hace tiempo". "No me gusta nada lo que ha hecho", ha rematado muy seria Ximénez.

