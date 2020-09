Peñafiel, dolido con Juan Carlos I por su foto en la barbacoa: "Ha destruido su imagen y a su familia" Ecoteuve.es 25/09/2020 - 18:59 0 Comentarios

El experto en casas reales sorprende con una dura crítica al emérito

Todo es mentira ha contado este viernes con la presencia en plató de Jaime Peñafiel para comentar la última hora relacionada con la Casa Real. Antes que nada, el experto ha querido desmentir a Carlos Herrera, que ha barajado la posibilidad de que Juan Carlos I podría volver a su casa el próximo 12 de octubre, coincidiendo con el día de la Hispanidad.

"El Rey no va a venir el 12 de octubre, decían que iba a volver a principios de septiembre y todavía no está aquí. El Rey no sabemos cuándo va a venir", empezó diciendo antes de que Marta Flich y los tertulianos le preguntaran por la polémica foto del emérito junto al hijo de Corinna en una barbacoa.

"Las mujeres resentidas son muy peligrosas", dijo en un comentario machista hacia la amiga especial de Juan Carlos de Borbón. "La imagen es demoledora, ha destruido a su imagen y ha avergonzado a toda su familia", ha concluido Peñafiel en una dura y atípica crítica hacia rey, al que siempre ha tratado de defender.