Asegura que es "un empotrador de los que ya no hay" y se estalla en 'First Dates' a la primera

José Antonio se llevó un gran chasco con Eva en el dating de Cuatro

Después de varios meses de reposiciones, Cuatro estrenó este jueves la nueva temporada de First Dates con una noche especial repleta de momentazos. Uno de ellos sucedió durante la cita de José Antonio y Eva, una de las más comentadas de la velada, ya que se conocieron antes de acudir al programa de Carlos Sobera en la cola para hacerse una PCR.

Ella, de 37 años y procedente de Sevilla, empezó desvelando que estaba separada y tenía un hijo. Acto seguido, describió al presentador lo que venía buscando: "Tiene que ser un hombre fiel, trabajador y que sea un buen empotrador", soltó en un comentario que sorprendió a Sobera.

Minutos después, entró José Antonio en el restaurante. Tras contar que tenía 36 años y que procedía de Málaga, presumió de sus dotes en la cama. "Yo soy un empotrador de los auténticos, de los que ya no hay", prometió en unas palabras que no convencieron a Eva. "Pinta de empotrador no tiene, al menos para mí. Para otra muchacha no sé", destacó sincera la comensal.

José Antonio se estrella en 'First Dates': su cita le rechaza

Durante la cena, charlaron sobre sexo y José Antonio se hizo grandes ilusiones al confesar que había sentido un flechazo con Eva desde el primer momento. Sin embargo, se llevó un gran jarro de agua fría en el momento en el que su acompañante le confesó lo que sentía: sólo lo ve como un amigo y no le apetecía tener ninguna otra cita con él. Por tanto, cada cual abandonó el programa por su lado.

