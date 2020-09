La rajada de María Teresa Campos sobre 'Sálvame' y sus jefes: "Vas a una cosa y te meten otra" Ecoteuve.es 25/09/2020 - 15:05 0 Comentarios

La presentadora se queja con Bertín de las triquiñuelas del programa

María Teresa Campos ha sido la invitada de esta semana en El show de Bertín, programa que presenta Osborne en Canal Sur. Durante su charla con el cantante, María Teresa Campos habló de lo que ocurrió en su última participación en Hormigas Blancas y cargó también contra Sálvame, ambos programas dirigidos por La Fábrica de la Tele.

La malagueña quiso hablar con el presentador de la defensa que hizo a Rocío Carrasco en la entrega del programa de Telecinco dedicada a recordar la figura de Rocío Jurado. En su intervención, María Teresa dio la cara por la hija de 'la más grande', lo que desembocó en un enfrentamiento público con Antonio David Flores que Sálvame ha explotado durante estas dos semanas.

Campos se quejó ante Bertín del trato que le dieron en el espacio de la Fábrica de la Tele. "Me llaman los compañeros de muchas cosas", desveló María Teresa cuando el jerezano le preguntó por su situación laboral actual. "¿Te siguen dando mucha caña?", preguntó Osborne.

"No... Pero si vas a una cosa que es un homenaje a esa persona y te meten en una cosa que es lo que les venda a ellos...", insinuó la comunicadora antes de querer matizar sus palabras. "No me quejo de los compañeros porque sé que ellos han inventado una forma de hacer televisión que tiene mucho éxito y en momentos difíciles la gente se lo pasa bien con esas cosas", señaló.