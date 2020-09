"Eres la peor actriz de la historia del cine": Elena Anaya confiesa a Buenafuente cómo la "hundía" Woody Allen Ecoteuve.es 25/09/2020 - 12:03 0 Comentarios

Cuenta en el programa su experiencia con uno de los mejores directores de cine del mundo

La actriz española Elena Anaya, que aparece en la última película del cineasta, Rifkin's Festival, que tiene que ver mucho con España, reveló a Andreu Buenafuente en Late Motiv que llegaba a su casa "desolada" a pesar de que el director de Annie Hall "siempre tenía razón".

La intérprete Elena Anaya acudió a Late Motiv por ser una de las protagonistas de la última película del aclamado director neoyorkino Woody Allen, Rifkin's Festival, rodada en el País Vasco.

Lea también: Momento histórico: Woody Allen, este miércoles en El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3

Relató que sus compañeras de rodaje, como Isabel García Lorca y Nathalie Poza tuvieron que animarla, ya que acababa cada jornada devastada. "A mí me hundió muchos días", dijo en el espacio de #0 de Movistar+.

"La peor actriz de la historia": Allen a Anaya

"Eres la peor actriz de la historia del cine", declaró la entrevistada a Andreu Buenafuente que le dijo Allen. "Decía verdaderas barbaridades. Era una tras otra. Yo llegaba a casa desolada", añadió.

"Le respeto, seguiría trabajando con él si me llamase, me parece un excelente director, un maestro, un mito del cine y un genio. Pero el primer día llegó y me dijo: 'It's awful. No me creo nada de lo que estás haciendo. Eres la peor actriz de la historia del cine'", afirmó Anaya en el programa.

"Su productora Helen me dijo que no me preocupara porque siempre que dijo eso fue a los actores más grandes del mundo. Eso era como un premio de consolación. Yo llegaba a casa desolada, cogiendo aliento para el día siguiente e intentando hacerlo lo mejor posible", le contaba la actriz a Buenafuente.

Eso sí, la actriz admitió que las críticas de Allen son constructivas y que siempre llevaba razón: "Quiero matizar una cosa: él siempre tenía razón. Al final del rodaje empecé a reírme con sus comentarios, con él. Decía verdaderas barbaridades. Cosas como: 'Si alguien tuviese que escribir un libro sobre la peor actuación del mundo, deberían de llamarte a ti'. Era una tras otra. Y yo decía, 'sí, sí, ya vamos a escribir un libro sobre la mala actuación. Vamos a hacer otra toma'. Eran secuencias muy largas y hay instantes en los que pasas un poco de puntillas, y siempre me pillaba. Pero es un excelente director. Matizo", zanjó Anaya.