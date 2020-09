"Lo sabe Monedero, que no tiene ni puta idea": el 'zasca' de Ana Rosa para frenar a su colaborador Ecoteuve.es 25/09/2020 - 11:21 0 Comentarios

Tenso debate en 'El programa de AR' con representantes de cinco partidos

Monedero: "Ana Rosa, aquí huele a azufre. ¿No habrá estado Inda?"

"Hoy no ha estado él pero estás tú", ha respondido la presentadora de Telecinco

Ana Rosa Quintana ha vuelto a moderar un debate con políticos. En este caso, han participado José Zaragoza (PSOE), Rafael Hernando (PP), Toni Cantó (Ciudadanos), Gabriel Rufián (ERC) y Juan Carlos Monedero (Podemos).

El debate ha tenido un tono bastante bronco y ha terminado de una curiosa manera, cuando la presentadora estaba despidiendo a los colaboradores de forma distendida.

"Decían los de Vox que como los has vetado, eres socialista", ha comentado José Zaragoza. Hay que recordar que Vox ha participado en otras ocasiones en el debate y su ausencia se ha justificado porque no hay sitio para todos. Este viernes, por ejemplo, estaba Rufián cuando antes nunca había acudido.

Ana Rosa ha contestado de la siguiente manera. "Un día soy socialista, otro de ERC, otro de Vox... pero quien sabe exactamente de quién soy es Monedero, que no tiene ni puta idea. Perdón, ni idea", ha dicho entre risas. Rápidamente ha saltado Monedero: "Ayer aquí mintió Inda". "Pues se lo dices a él", ha contestado Ana Rosa.

Ana Rosa a Monedero: "Me he leído la Constitución tantas veces como tú"



Previamente, durante el debate, Monedero había reprochado a Hernando, Cantó y a la propia Ana Rosa que hablasen de "veto" para referirse a la ausencia del Rey en la entrega de los despachos a los jueces en Barcelona. "A ver si os leéis la Constitución con un poquito de sutileza", ha dicho el fundador de Podemos. "Yo me he leído La Constitución posiblemente tantas veces como tú, pero a mí no me pongas, porque yo no pertenezco a ningún partido político, no confundamos las cosas".

"No te confundo, cómo te voy a confundir, pero utilizas la misma palabra que ellos, veto", ha dicho Monedero muy irónico. "Si os leéis el articulo 56 de la Constitución, plantea que el rey no puede por su responsabilidad hacer ningún acto que no esté regentado por el Gobierno, por tanto el Gobierno no puede vetar al rey, el rey hace lo que le dice el gobierno porque es una expresión de la voluntad popular. El problema es que vosotros haga lo que le da la gana y nunca habéis aplicado esa responsabilidad".

"Ana Rosa, aquí huele a azufre. ¿No habrá estado Inda?"

Al comienzo de la tertulia, Monedero había mencionado a Inda en su primera intervención en la tertulia. "Ana Rosa, aquí huele a azufre. ¿No habrá estado Inda por aquí?", ha preguntado el fundador de Podemos. "Hoy no ha estado él pero estás tú", ha respondido la presentadora. "Todavía huele a azufre", ha continuado Monedero. "Por eso", ha espetado Quintana.

"Yo como soy amigo tuyo, no dejaría que me invitaras a este programa si tuviera una condena por maltrato y si tuviera una imputación por acoso a niños", ha seguido el fundador de Podemos. "Dejemos las imputaciones", ha dicho Ana Rosa, intentado encauzar el debate político.