Cristóbal Soria se ceba con En-Nesyri tras la derrota del Sevilla: "La madre que me parió... ¡reviéntala!" Ecoteuve.es 25/09/2020 - 10:51 0 Comentarios

El tertuliano de 'El Chiringuito' condena el fallo del delantero marroquí

El Sevilla cayó este jueves derrotado en la final de la Supercopa de Europa en un partido en el que logró plantar cara al 'todopoderoso' Bayern de Munich. Javi Martínez sentenció a los de Lopetegui en la prórroga, después de que En-Nesyri tuviera varias ocasiones de gol, una de ellas clamorosa al encontrarse cara a cara con Neuer y fallar en el disparo a portería.

Tras la finalización del encuentro, todas las miradas se fueron a El Chiringuito de Jugones, donde había una gran expectación por conocer la reacción de Cristóbal Soria. Como era de esperar, no defraudó a nadie. El tertuliano salió al plató avanzado el programa y Josep Pedrerol y el resto de sus compañeros permanecieron en silencio para dejar que el sevillista se explayara ante las cámaras de Mega.

Lea también: Miguel Torres anuncia su fichaje por El Chiringuito: "Cuando Pedrerol me llamó, ni lo pensé"

"Orgulloso, ¿no?", empezó preguntando solemne el presentador. "Sí, pero a mí el orgullo no me consuela. Evidentemente, los sevillistas estamos orgullosos, sí. Pero no me sirve. No me voy a ir a la cama hoy diciendo: 'Como hemos caído con la cabeza alta, como hemos luchado..'. Yo me voy a ir a la cama soñando con En-Nesyri", afirmó Soria, que focalizó todo su enfado en el delantero marroquí.

Cristóbal Soria se ceba con En-Nesyiri

"La madre que me parió, En-Nesyiri. ¡Qué noche me ha dado En-Nesyiri! Es que me pongo porque me pongo porque me pongo porque me pongo porque me pongo. En-Nesyiri, En-Nesyiri, En-Nesyiri, En-Nesyiri. El orgullo bien, vale. Pero En-Nesyiri, hijo, desde que has hecho el control, ya sabíamos lo que ibas a hacer. Se lo has radiografiado y se lo has mandado. Y no estoy de acuerdo con que es una gran parada de Neuer, es fallo de En-Nesyiri", se cebó el tertuliano.

"Eso un delantero no la puede fallar, la tienes que meter. Minuto 89 y no vamos a la gloria y tú pasas a la historia del Sevilla. Tú En-Nesyiri. Y no la que has formado En-Nesyiri, dios, ¡En-Nesyiri! ¡La madre que me parió!", estalló enfadado el colaborador de Pedrerol. "Y la otra que tuvo también, recorta al defensa y todos sabíamos lo que ibas a hacer. ¿Le vas a dar de interior otra vez, hijo? ¡Dale de empeine y la revientas! ¡La madre que me parió! ¡Reviéntala! ¿Orgullo? Muerto de fútbol... ¡Qué noche me ha dado En-Nesyiri!", sentenció indignado el andaluz.