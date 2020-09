'Sálvame' enseña a Jesús Manuel completamente desnudo por error Ecoteuve.es 10:31 - 25/09/2020 0 Comentarios

El programa no tapó sus genitales cuando la cámara le enfocaba de lejos

Desnudo integral en Sálvame. Jesús Manuel fue el protagonista del programa este jueves después de que Kiko Hernández anunciase que le habían enviado al teléfono móvil una imagen íntima del colaborador.

Después de hablarlo con David Valldeperas, el director, se avisaba al tertuliano: "Jesús Manuel, es una cosa tuya. Es heavy, eh". "No voy a entrar ahí", respondió el colaborador, haciendo hincapié en que de su vida privada no habla. Sus compañeros declaraban que tenía "la cara descompuesta".

"Parece que he asesinado a alguien. No es un delito", se defendía Jesús Manuel, a lo que Kiko Hernández ha contraatacado con que "tú tienes esto mío y yo me muero".

Finalmente, cuando Kiko propuso enseñarlo públicamente a los telespectadores, Jesús Manuel se negó: "Para eso salgo ahí desnudo, sin nada".

Ante la insistencia por haber dicho eso, el colaborador se quitó la ropa y se situó en el croma. El programa tapó sus partes íntimas con un 'tomate' que, sin embargo, desapareció cuando la cámara seguía a los colaboradores aproximándose al set. De esta forma, el programa dejó al descubierto la imagen de Jesús Manuel totalmente desnudo.

