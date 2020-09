Pablo Motos: "El Gobierno quiere poner una ley para intervenir nuestros WhatsApp" Ecoteuve.es 25/09/2020 - 9:50 0 Comentarios

El presentador de 'El Hormiguero' puso sobre la mesa el debate de la privacidad

Pablo Motos alertó en El Hormiguero de que "el Gobierno va a preparar una ley que permite intervenir nuestros WhatsApp en casos excepcionales". El presentador se mostró muy crítico con una medida que puso sobre la mesa para que la debatieran Nuria Roca, Juan del Val y Tamara Falcó.

"¿Eso es verdad?", preguntó Tamara. ¿Pero para qué?". "Quieren poner una ley para entrar en tu WhatsApp, dicen, en casos excepcionales", insistió el presentador, que recordó que es algo "privado".

"Es una forma de coartar tu libertad", apuntó Roca. "Primero, ¿qué es excepcional?", se preguntó Juan del Val. "Esto es censura y tiene que ver con la pérdida de derechos que ya estamos asumiendo", advirtió.

Pablo Motos: "Es control"

"Hay noticias que a fuerza de repetirse se admiten como normales, como que hay que ceder datos para tu seguridad", comentó Motos. "Y hay quienes dicen: 'que los cojan, porque no tengo nada que esconder'. Esto es una estafa: tu privacidad no tiene nada que ver con tu honestidad. Tu privacidad no es un secreto, es control. Tú tienes cortinas en casa no porque hagas algo malo, sino porque es privado", apuntó.

"¿Qué pasa si un terrorista está mandando un WhatsApp? ¿No os gustaría que lo mirase la policía?", planteó Tamara Falcó. "La policía que tener suficientes medios como para organizarse con los terroristas sin tener que mirar mi WhatsApp", respondió Motos.

