Jesús Manuel veta a 'Sálvame' una fotografía suya subida de tono: "Para eso salgo desnudo" Ecoteuve.es 24/09/2020 - 19:23 0 Comentarios

Kiko Hernández recibe una imagen comprometida de su compañero en directo

Jesús Manuel ha pasado un incómodo momento este jueves en Sálvame cuando Kiko Hernández ha recibido en su móvil una imagen subida de tono del colaborador. Tras consultarlo con David Valldeperas, se ponía en conocimiento que la foto era suya: "Jesús Manuel, es una cosa tuya. Es heavy eh".

"No voy a entrar ahí", ha respondido el periodista negando, en un primer momento, que la instantánea fuera suya. "Lo que pertenece a mi vida privada pertenece a mi vida privada", decía. "No voy a entrar si es o no es".

Al volver de la publicidad, muchos compañeros le han sacado los colores asegurando que tenía la "cara descompuesta". "A Jesús Manuel le han pasado muchas cosas en Sálvame, pero nunca le he visto como hoy", ha soltado Kiko Hernández. "Al principio me le he creído cuando ha dicho que no, pero luego se ha descompuesto".

"Parece que he asesinado a alguien. No es un delito", se ha defendido Jesús a lo que Hernández ha espetado: "Tú tienes esto mío y yo me muero". Finalmente, cuando Kiko ha propuesto enseñarlo públicamente (con tomate incluido), él se ha opuesto: "Para eso salgo ahí desnudo, sin nada".

