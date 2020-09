Iván Madrazo ('GH 10') saca las garras por su sobrina Elisa, una "chihuahua" para Marta: "Envidiosa llena de complejos" Ecoteuve.es 24/09/2020 - 17:36 0 Comentarios

La soltera fija su mirada en Lester en 'La isla de las tentaciones' y desata una bronca tuitera

Elisa García, la opositora al cuerpo de bomberos en Cantabria, provocó todo un incendio en la primera entrega de La isla de las tentaciones 2. La joven fijó su objetivo en Lester, pareja de Marta Peñate, desde un primer momento lo que hizo perder los nervios a la ex gran hermana.

La canaria descalificó a Elisa llamándola "chihuahua". Sin embargo, la soltera fue defendida por su tío, un viejo conocido de los espectadores de Telecinco: Iván Madrazo, el ganador de la décima edición de Gran Hermano.

Iván reprendió la actitud de la concursante del reality a través de un mensaje en su cuenta de Twitter: "Marta llama chihuahua a Elisa. Me meo. ¡El complejo de inferioridad de Marta la ciega! Aunque no me extraña, ved a Marta y ved a mi sobrina ¡En fin! Sobran las palabras ¿Marta habla de valores? ¡Ya sabes dónde vas Marta, no hables de valores!".

Iván Madrazo (GH) ataca a Marta Peñate para defender a su sobrina Elisa en las 'Tentaciones'

La cosa no quedó aquí y Madrazo siguió sacando las garras por su sobrina atacando a Marta: "Acabarías primero diciendo me cae gorda Elisa porque representa todo lo que siempre desee tener de una mujer y no tengo y por eso tengo el alma muy podrida y soy una envidiosa llena de complejos!".

Marta no se quedó callada y replicó a los provocativos mensajes de Iván, destapando el parentesco que tiene con Elisa: "¿Que yo sabía que era tu sobrina? Tú eres tonto. Yo fui con buena fe y tú con mala. Venga, anda, falso tú".

