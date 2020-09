Damián Mollá, Barrancas en 'El hormiguero': "El Gobierno decía lo mismo que ahora dice Miguel Bosé" Ecoteuve.es 24/09/2020 - 14:21 0 Comentarios

El colaborador de Pablo Motos se muestra muy crítico por la gestión política del COVID

Damián Mollá, conocido por interpretar a Barrancas en El hormiguero, se muestra muy crítico con los responsables políticos por su gestión durante la crisis sanitaria por el coronavirus en Conejo-Man, un cómic que ha escrito y dibujado.

El colaborador de Pablo Motos primero atiza a la OMS en una entrevista a El Mundo opinando que "no ha estado a la altura" y dice que el Gobierno "se ha pasado toda la pandemia contradiciéndose".

"El Gobierno estaba diciendo hace tres meses lo mismo que hoy dice Miguel Bosé y ahora Bosé es un loco y Sánchez, no. Es como si nos estuvieran poniendo a prueba sobre cuánto podemos aguantar sin enloquecer", asegura.

Damián también tiene para Isabel Díaz Ayuso por "desviar la culpa a los inmigrantes". Cuando la escuché, me imaginaba a los políticos de EEUU diciendo al mismo tiempo que la culpa es de los hispanos que no nos amoldamos al estilo de vida americano (...) La gente se porta bastante bien y que lo ha hecho mucho mejor que las instituciones. Ellas son las que han fallado".

"Los intelectuales con gafas de pasta no ven El hormiguero"

Por último, Damián saca pecho del programa pese a las críticas: "A nosotros no nos dan premios y no tenemos el beneplácito de los gurús. Aparentemente, los intelectuales con gafas de pasta no ven El hormiguero, pero nos da igual porque lo que nos importa es la gente, lleve el pelo largo o corto".

Y defiende a Pablo Motos: "Es un poco injusto, porque es un presentador muy de verdad, que no esconde nada y se le nota todo para lo bueno y para lo malo. Y eso el espectador lo debería agradecer".

