Marta Peñate brota contra Lester nada más llegar a 'La isla de las tentaciones': "¡Vete, ya no estamos juntos!"

La concursante discutió con su novio por dar una oportunidad a Elisa, la tentadora

Marta Peñate fue una de las concursantes que más dio que hablar en el estreno de la segunda edición de La isla de las tentaciones que llegó a Telecinco este miércoles.

La concursante tuvo un encontronazo con Elisa, una de las solteras, a la que terminó llamando "chihuahua". Lo que no tenía previsto es que su novio, Lester, comenzase a congeniar precisamente con ella.

"Me dio lástima que discutieras con las chicas porque después ellas se disculparon", explicó Lester a Marta cuando se reencontraron. "¿En serio me vas a dejar de loca?", le respondió ella.

Marta estalla en 'La isla de las tentaciones': "Lester, vete. ¡Que se vaya!"

"Me quiero ir, me quiero ir", comenzó Marta, mientras que Lester trataba de calmarla. "Le saco diez años más. Estate tranquila, no voy a irme con ella", le decía. "¿Eres un sugar daddy?", gritaba Marta.

Pero la cosa fue a peor cuando Lester concedió su primera cita a Elisa bajo el argumento de demostrar a Marta que no iba a pasar nada con ella. "Lester, vete. ¡Que se vaya!", espetó Marta. "¡Tú y yo ya no estamos juntos!", gritó.