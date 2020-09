Ligar en tiempos del coronavirus: 'First Dates' une a dos jóvenes que se conocieron en la cola para una PCR Ecoteuve.es 23/09/2020 - 16:43 0 Comentarios

Cuatro programa una 'Noche Especial' del dating show de Carlos Sobera

Nuevas citas apasionantes, divertidas, sorprendentes y con una gran dosis de casualidad serán las protagonistas de First Dates: Noche Especial que Cuatro ofrecerá el jueves 24 de septiembre, a partir de las 21:45 horas, con una doble entrega. Además, esta velada especial también acogerá la visita de dos conocidos del programa: Piedad y Limones, que compartirán con Carlos Sobera y el equipo su nueva gran aventura: el próximo nacimiento de su primera hija en común.

El amor, en ocasiones, escoge caminos insospechados. Porque, ¿cuántas posibilidades hay de conocer a la que será tu cita en First Dates en la cola de la clínica donde te vas a hacer una prueba PCR para acudir al programa? Pues esto es lo que les ha pasado a Eva y José Antonio, dos jóvenes que, una vez en la barra del restaurante, descubren que no era la primera vez que se veían; que habían cruzado miradas mientras esperaban en la clínica y habían sentido ese cosquilleo que delata el interés por conocer a alguien; y que ahora estaban frente a frente, compartiendo una cita en First Dates. ¿Prenderá en ellos la chispa del amor?

En esta velada especial, el restaurante también será el escenario de un encuentro entre un deportista gaditano con una conmovedora historia de superación a sus espaldas y una atractiva pucelana que puede robarle el corazón y acompañarle en un camino con un futuro muy prometedor.

Además, los espectadores comprobarán si la llama de un primer amor de adolescencia que se apagó abruptamente podrá reavivarse 26 años después con la ayuda de Carlos Sobera y su particular staff de Cupidos. La cita entre Verónica y Luis, novios en su juventud hasta que la relación se rompió porque uno de ellos tuvo que trasladarse a otra ciudad, mostrará la evolución de un sentimiento que en su momento parecía inquebrantable.

Las otras citas especiales de First Dates

El programa, además, ha reservado mesa para un bombero forestal, gogó en el pasado y aficionado a buscar metales con un detector, que conocerá a Alexia, una mujer que trabaja en un bingo y para quien el amor es como un juego que no tiene final. First Dates también recibirá a dos jóvenes tradicionales, religiosos y con muchas inquietudes, que quieren darle una oportunidad al amor y ver si encuentran una relación estable y duradera.

Y también en esta noche especial podría producirse un 'flechazo de altura' entre un hombre de casi 2 metros de estatura y la soltera que elija entre varias aspirantes a disfrutar de un encuentro con él a través del mítico teléfono rojo.