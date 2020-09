Las fotos más sexys de Marta Peñate, concursante de 'La isla de las tentaciones 2' Ecoteuve.es 19:27 - 23/09/2020 0 Comentarios

La exconcursante de 'GH 16' y Lester Duque son la pareja más longeva del reality

Marta Peñate es una de las concursantes de la segunda edición de La isla de las tentaciones. Quizás la canaria sea la más conocida por la audiencia gracias por su concurso en GH16. La administrativa y Lester Duque forman la pareja más longeva del reality, puesto que llevan 11 años juntos. [Lista oficial de parejas que participarán en La isla de las tentaciones 2]

Marta, de 29 años, y Lester, de 32, son y viven en Las Palmas. "Solemos discutir por todo", dice ella que describe su relación como que pueden "estar bien, mal o muy mal". La pareja ya ha vivido alguna interrupción.

"Me he enamorado tanto de él que me he desenamorado de mí", asegura Marta Peñate en una de las promos. La ex 'gran hermana' se mueve tanto por Twitter como por Instagram (tiene 59.000 y 105.000 seguidores respectivamente). Un dato más: es enemiga de Sofía Suescun.

