Críticas a Laura Sánchez por un comentario tránsfobo en 'Masterchef Celebrity'

La actriz pronunció unas desafortunadas palabras en el talent de TVE

Masterchef Celebrity volvió a verse envuelto este martes en una gran polémica a raíz de las palabras que lanzó una de las concursantes. Todo sucedió durante la prueba de exteriores, que esta vez se desarrolló en el autocine de Madrid, donde los equipos tuvieron que elaborar menús con platos típicos de Estados Unidos.

En un momento dado, la Terremoto de Alcorcón preguntó a su compañera Laura Sánchez si en alguna ocasión había estado en un lugar como en el que se encontraban, algo que la andaluza negó. Siguiendo con el tema, la vedette preguntó a la también modelo cuántas películas había realizado a lo largo de su carrera profesional.

"Peli, peli, de cine... una", afirmó Sánchez, cuya carrera como actriz ha estado vinculada en mayor medida a la televisión con series como La Fuga o Los Hombres de Paco. "¿Cómo se llamaba la película?", se interesó la Terremoto.

"Tres bodas de más", le informó Laura Sánchez, mientras su amiga le preguntaba de qué hacía en el largometraje. "De travelo, pero como todo lo que me toca en ficción", respondió entre risas la concursante en referencia a Álex, personaje transexual de la película dirigida por Javier Ruiz Caldera.

Críticas a Laura Sánchez por un comentario tránsfobo en Masterchef

Enseguida, las redes sociales se inundaron de críticas hacia la onubense por referirse de forma peyorativa y tránsfoba a una persona transeuxal. "¿Acaba de decir Laura Sánchez en Masterchef Celebrity que hizo de "travelo" para referirse a que en Tres bodas de más interpretó el personaje de una mujer trans?", preguntaba atónita Elsa Ruiz, colaboradora de Risto Mejide en Todo es mentira.

"Estas cosas me enervan, enfurecen y me dan ansiedad. Ser trans no es malo, lo malo es la transfobia", lamentó la joven, que se unía a muchos espectadores de TVE que no entendían cómo emitían un comentario como este sin que nadie en el programa corrigiera a la participante.

¿Acaba de decir Laura Sánchez en Masterchef Celebrity que hizo de "travelo" para referirse a que en 'Tres bodas de más' interpretó el personaje de una mujer trans?#MCCelebrity — Elsa Ruiz Cómica (@elsaruizcomica) September 22, 2020

travelo, en 2020, chica... — Néstor (@nestorbotwin) September 22, 2020

En un programa que no encuentra ofensivo llamar travelo a un personaje de una mujer transexual, dicen cosas como vete a la M, para no decir palabrotas. De verdad que bochorno #MCCelebrity pic.twitter.com/S76ez35rr2 — Clarice (@olorapintura_) September 22, 2020

La carrera de Laura Sánchez después de decir Travelo



#MCCelebrity #MCCelebrity pic.twitter.com/j4m1HNYKM2 — Ana Sosa Quintana (@AnaSosa63941066) September 22, 2020

"Yo hacía de travelo".



Laura Sánchez hundiendo su carrera en 3,2,1... #MCCelebrity — Jesús V. (@JVSoul_) September 22, 2020

Laura Sánchez: "hacía de travelo".... la podemos echar ya? Fuera esos términos del año 91 por favor ????????????#MasterChefCelebrity — Guarrillo Pelirrojo (@Angel_Sponja) September 22, 2020

Joder Laura Sánchez diciendo que hizo de "travelo" en una peli que hacía de mujer trans. Visibilidad y respeto LGBTIQA+ destruidos en 3,2,1... Adiós ???????? #MCCelebrity pic.twitter.com/gy3hfIx7Fw — Anrodu (@AngelRDuro) September 22, 2020

Que genial hacer un papel de inclusión en una peli, y acabar diciendo que hiciste de 'travelo'... Transexual darling. Punto menos para Laura #MCCelebrity pic.twitter.com/j2EepSOgxj — Pa Blo?????????? (@Peibolsag) September 22, 2020