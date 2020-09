"No he hecho nada": expulsan a Melani Olivares de 'Masterchef Celebrity' Ecoteuve.es 23/09/2020 - 12:08 0 Comentarios

La actriz, concursante del talent culinario de TVE, hace autocrítica

Masterchef Celebrity vivió este martes su segunda gala en TVE en una noche que acabó con una inaudita decisión de Juan José Ballesta tras la cual Melani Olivares resultó expulsada. La actriz asumió la decisión de los jueces del talent culinario de la pública y se dispuso a hacer autocrítica de su paso por los fogones del programa.

Durante la prueba de eliminación, Pepe Rodríguez dio al actor de El Bola la oportunidad de salvar automáticamente a dos de los concursantes que se jugaban el cuello en el último reto de la jornada. Ballesta, creyendo que era lo más justo, decidió prescindir del privilegio y que fueran los jueces los que decidieran quién no continuaba en el concurso.

Lea también: Celia Villalobos, 'pillada' en Masterchef: la imagen que está dando mucho que hablar

La decisión de Ballesta fue celebrada por todos los compañeros, menos por Melani Olivares, que sabía que era una de las principales candidatas a entregar su delantal. Finalmente, se confirmaron sus sospechas y su plato fue el más flojo de la prueba, lo que la convirtió en la segunda expulsada de la edición.

Melani Olivares hace autocrítica: "No he hecho nada"

"No he sabido cómo funciona esto. Me imagino que también me he bloqueado. Yo no cocino de forma elaborada. Gonzalo y Nicolás han hecho platos buenos anteriormente, pero es que yo no he hecho nada. Por lo tanto, la expulsión me parece justa", empezó reconociendo la intérprete.

"Me hubiera encantado quedarme más, pero veo que hay compañeros súper mejor. Me voy muy agradecida. Ha sido un regalo haber estado aquí estas dos semanas", concluyó emocionada Olivares, que se mojó al decir quién quiere que gane el concurso: la Terremoto de Alcorcón.