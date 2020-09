Lydia Lozano, entre la espada y la pared: rompe a llorar por el encontronazo de Charly con el director de 'Sálvame' Ecoteuve.es 22/09/2020 - 20:11 1 Comentario

La tertuliana, en un brete por la confesión en directo de David Valldeperas

Sálvame abordó este martes la guerra abierta que se ha desatado entre Lydia Lozano y Marta López tras el supuesto falso positivo de la madrileña en coronavirus. El pasado sábado, la exgranhermana desveló los mensajes que le había enviado Charly, marido de la canaria, tras sus irresponsables imágenes de fiesta en Marbella sin mascarillas y sin distancia de seguridad.

Aprovechando la coyuntura, David Valldeperas se dispuso a desvelar el encontronazo que él mismo vivió con la pareja de la colaboradora, que no pudo contener las lágrimas al verse entre la espada y la pared. Según relató el director de Sálvame, la bronca sucedió en la terraza de un restaurante de Madrid en el que él estaba cenando en compañía de algunos compañeros del programa de Telecinco. Allí, coincidió con la colaboradora, su marido y otros amigos.

Todos se levantaron para saludarla, cuando Charly aprovechó para reprocharle cosas que estaban haciéndole a su mujer en el espacio vespertino de Telecinco con las que no estaba nada de acuerdo. "Lydia lo pasó mal", recordó Valldeperas mientras la tertuliana rompía a llorar. El director añadió que la tensión era tal, que Lozano decidió abandonar la terraza.

Lydia explicó finalmente que se había roto, ya que no soporta que se hable de su marido en los medios de comunicación. Además, ha asegurado que en caso de volver a coincidir, Charly no tendría ningún problema en saludarles. Antonio Montero intentó echar un capote a su compañera, pero en esta ocasión, se llevó un sonoro corte. "Tú no le vayas a saludar a Charly, se daría la vuelta".