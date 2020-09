Cayetano Martínez de Irujo defiende a Juan Carlos de Borbón: "Sólo se pasó de frenada, nada más" Ecoteuve.es 22/09/2020 - 19:56 0 Comentarios

El hijo de la Duquesa de Alba saca las garras por el rey emérito en Canal Sur

Cayetano Martínez de Irujo ha vuelto a sacar las garras para defender la figura de Juan Carlos de Borbón tras su marcha a Emiratos Árabes. El hijo de la Duquesa de Alba ha mostrado su indignación ante Toñi Moreno en su visita al programa de Canal Sur Un año de tu vida.

Durante su entrevista, la presentadora preguntó al jinete qué opinaba sobre la doble vida que llevaba el emérito y el escándalo de corrupción en el que se ha visto en vuelto. "Todo el mundo lo conocía sí. Yo creo que él... se ha pasado de frenada, nada más. Pero que estén despedazándolo, intentándole quitar las calles... a una persona que ha traído la transición a España, que ha lidiado con momentos históricos en nuestro país, que fue un rey ejemplar y que nos ha abierto la puerta en el mundo entero", lamentó.

Lea también: "La conocí con 18 años y ya apuntaba maneras": la 'pullita' de Cayetano Martínez de Irujo a Corinna Larsen

"Podría estar un largo rato hablando de todo lo que ha hecho este hombre como rey de España, para España y por España. Si tiene algo legal que pagar, que lo pague como todo el mundo, y que devuelva lo que sea, no lo sé. Porque a día de hoy no está imputado, ni siquiera investigado. Pero que estén despedazándolo así es de una ingratitud, somos unos ingratos en este país que no es normal", sentenció enfadado el Duque de Arjona.