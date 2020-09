Bertín Osborne confiesa a Albert Rivera lo que pensó cuando se enteró de su relación con Malú Ecoteuve.es 17:19 - 22/09/2020 0 Comentarios

El romance con la cantante copan gran parte de su entrevista en 'Mi casa es la tuya'

Albert Rivera está de vuelta en la primera línea... de la televisión. El exlíder de Ciudadanos empieza su tourné en los diferentes programas este martes en El hormiguero de Pablo Motos; mañana miércoles visita a Ana Rosa y el viernes, Telecinco emite su entrevista con Bertín Osborne.

El que fuera jefe de filas de la formación naranja presenta su nuevo libro Un ciudadano libre, ya a la venta. Si hay algo que genera morbo en todas estas apariciones televisivas será el preguntarle por la relación con Malú, que se destapó en plena campaña de las Elecciones Generales de 2019.

Precisamente de esto habla Rivera con el presentador de Telecinco. Bertín, como es habitual, no se corta nada al decirle directamente lo que pensó cuando se enteró de la noticia. "¡A mí no se me hubiera ocurrido jamás en la vida, que te hubieras puesto a salir con la Malú, macho!", dice mientras picotea un poco de queso y degusta un vinito blanco.

La entrega de Mi casa es la tuya dedicada a Rivera está plagada de menciones a la cantante que, por cierto, también vuelve a la tele como jurado de Mask Singer, en Antena 3. "¿Cómo te llevas con tu nuera?", pregunta Bertín a su madre: "Me llevo fantásticamente bien. Es una crack".