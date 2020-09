La mujer de La Moraleja se defiende de las críticas en 'Espejo Público': "Echenique no paga la Seguridad Social y yo sí" Ecoteuve.es 22/09/2020 - 15:03 0 Comentarios

Laura responde a los políticos del sector de la izquierda en el matinal de Antena 3

Las declaraciones que hizo una mujer el pasado viernes en Espejo Público coincidiendo con el anuncio de las restricciones de movilidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en 37 zonas de salud de la Comunidad de Madrid incendiaron las redes sociales.

En concreto, Laura, que así se llama la entrevistada, dijo que "en La Moraleja no estamos mezclados con las personas que viven en Alcobendas, que viven... en pisos y que hay más gente por la calle". Una declaraciones que fueron criticadas por muchos tildándolas de "clasistas".

De hecho, algunos políticos del sector de la izquierda se hicieron eco de este directo con el matinal de Antena 3. Por ejemplo, Pablo Echenique recordó los porcentajes electorales en las últimas elecciones en la zona de lujo de Alcobendas: "PP 63%, vox, 24%, Cs 6% (ultra) derechas 93%. A ver si así se entiende mejor el confinamiento selectivo de Ayuso y Aguado".

Juan Carlos Monedero también entró al trapo diciendo lo siguiente: "Yo entiendo que los pijos voten al PP y VOX. Porque desprecian al pueblo. Porque no se mezclan con nosotros. Porque viven en un país que creen que les pertenece. Pero que les voten sectores populares...". Por su parte, Íñigo Errejón, puso el toque de humor: "A esta señora de La Moraleja le ha faltado decir que contagiarse es de pobres".

La mujer de La Moraleja: "Echenique no paga la Seguridad Social y yo sí"

Pues bien, Laura ha querido defenderse de las críticas entrando de nuevo este martes en el programa que presenta Susanna Griso. "En ningún momento mi intención fue ofender ni menospreciar a nadie. Utilicé un verbo que no era el apropiado y, simplemente, me refería a que en esta situación excepcional no nos vamos a mover cada uno de nuestra zona", ha dicho en primer lugar.

La mujer, que se considera "una persona normal" y que "no no soy ninguna ricachona, ni gano mogollón de dinero", ha calificado de "ruin" los ataques que se han hecho sobre su persona. Además, Laura ha querido responder a Echenique.

"Yo soy una persona que jamás me meto con nadie, aunque no me gusten cosas que hacen ellos mismos [los políticos] como, por ejemplo, que Echenique no ha pagado la Seguridad Social a sus trabajadoras, y yo sí que la pago religiosamente, o que Monedero no hace más que agitar manifestaciones de los barrios humildes y a la hora de comer, se va al barrio de Salamanca", ha asegurado.

