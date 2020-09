Anabel Pantoja vuelve a fracasar en un reality: abandona 'Sola' tras 8 días Ecoteuve.es 22/09/2020 - 13:36 0 Comentarios

La colaboradora de 'Sálvame' decide dejar el programa online de Mediaset

Anabel Pantoja ha decidido abandonar finalmente Solo/Sola, el nuevo reality que Mediaset emite a través de MiTele Plus, tras solo 8 días de encierro. La tertuliana de Sálvame ha estado viviendo en el pisito del programa (instalado en el parking de Telecinco) desde el pasado 14 de septiembre. Este martes, la andaluza ha comunicado su decisión de salir al no poder seguir con el reto.

La sobrina de la tonadillera ha explicado que nadie se imagina lo duro que es la experiencia hasta que no se vive en primera persona. Anabel ha destacado que le ha costado mucho estar sin compañía y sin móvil, aunque durante toda la semana ha tenido visitas y llamadas de sus allegados.

"Hoy cumplo mi reto en Sola. En los ocho días que he estado aquí, me basta y me sobra para saber de lo que no soy capaz y de lo que sí, como de no comer chocolate en siete días", ha comenzado diciendo. "A lo mejor me ha tenido que traer el reality, encerrarme y darme cuenta por mí misma de que puedo hacerlo", ha comentado, presumiendo de su gran logro.

Nuevo ridículo de Anabel Pantoja en un reality

Es entonces cuando Pantoja se ha emocionado: "Tengo que cuidar mi salud, tengo que salir fuera y empezar a mirarme a mí. Tengo que empezar con un problema grave que tengo, pero no os asustéis. Es un problema que llevo acarreando 10 años y que tengo que ponerlo en marcha, no quiero seguir así", ha dicho a medias Anabel, que tenía como reto bajar peso en el reality. Según ha relatado, Sola le ha ayudado a descubrir que puede estar sin comer chocolate, mayonesa o patatas fritas. "Es lo que pide mi cabeza, no mi estómago", ha prometido.

Con este abandono en Sola, Anabel Pantoja suma un nuevo ridículo en un nuevo reality de Telecinco. En 2014, la sobrina de Isabel Pantoja abandonó Supervivientes tras pocas semanas de aventura y en 2019, se convirtió en la primera expulsada de la séptima edición de Gran Hermano VIP al no convencer a los espectadores del reality.