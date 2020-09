Acusan a Antonio David Flores de tapar unas fotos con una chica: ¿fue infiel a su mujer? Ecoteuve.es 22/09/2020 - 12:51 1 Comentario

El tertuliano de 'Sálvame' niega orquestar una artimaña para ocultarlo

Antonio David Flores se encuentra completamente en el ojo del huracán. El tertuliano de Sálvame se ha convertido estos días en el gran protagonista de Telecinco por todas las informaciones que están llegando a la cadena sobre supuestas infidelidades del colaborador a su mujer. La situación ha llegado a tal punto, que el andaluz se ha planteado abandonar la televisión para salvar su matrimonio.

Este lunes, el exmarido de Rocío Carrasco fue de nuevo señalado por un paparazzi que le acusó de tapar unas fotos comprometidas en compañía de otra chica durante un bolo. El propio Antonio David llegó a asegurar en un juicio que realizó dos reportajes que no cobró, ya que formaban parte de un trueque. Ahora, se ha barajado la posibilidad de que el acuerdo incluyera que no se publicaran las mencionadas imágenes.

Flores ha prometido que no existe ningún tipo de material comprometido, pero el fotógrafo que supuestamente tomó las instantáneas entró directamente en Sálvame para rebatirle. "Él estaba en un bolo y había una chica con la que tenía mucha afinidad, aposté por el tema, le fotografié dentro, que no había prácticamente nada, y se fueron juntos", aseguró Roberto Mallado, que reconoció que aunque no se ve nada esclarecedor, la actitud de ambos era muy cercana.

¿Tapó Antonio David fotos junto a una chica?

"Iban un poco agarrados, tampoco era para tirar cohetes, pero se intuía que podía haber algo", ha asegurado antes de explicar que, al día siguiente, Antonio David lo llamó para acordar la paralización de esas fotografías. "Me dijo que no quería tener problemas con Olga, que lo entendiera y yo accedí", concluyó el paparazzi, que aseguró tener como prueba las facturas de los reportajes que sí cobró después. Antonio David insistió en desmentir de nuevo todo.