Isabel Pantoja desvela que conoció a Michael Jackson en casa de Juan Gabriel: "Estaba delgadísimo, lo vi en lo peor" Ecoteuve.es 22/09/2020 - 12:09 0 Comentarios

La tonadillera sorprendió en 'Idol Kids' con una impactante anécdota

Isabel Pantoja continúa siendo la gran protagonista de Idol Kids. Entre actuación y actuación, la tonadillera aprovecha para compartir con los concursantes, compañeros del jurado, y espectadores, algunas anécdotas sorprendentes sobre su trayectoria personal y profesional dentro del mundo de la música.

La cantante vivió durante la gala un momento de gran emoción al escuchar a uno de los niños interpretando Como una ola, de Rocío Jurado. Pantoja no pudo contener las lágrimas al recordar a una de sus grandes amigas: "Me has emocionado tú cantando esa canción de mi compañera a la que tanto se echa de menos, al menos yo. Jamás una artista morirá porque su legado quedará", dijo en homenaje a 'la más grande'. El pequeño la logró consolar, confesándole que era fan de ella desde que nació.

Pantoja volvió a dejar atónitos a Edurne y Carlos Jean al desvelar que llegó a conocer al mismísimo Michael Jackson. En un momento de la noche, la artista confesó ser fan del rey del pop. Fue entonces cuando habló del encuentro que vivió con el estadounidense gracias a uno de sus mejores amigos.

"Fue en Santa Mónica, en Los Ángeles. Michael Jackson era el vecino de Juan Gabriel, que vivía en una urbanización maravillosa. Su casa colindaba con la suya, era un señor superdelgadísimo, lo vi en lo peor", explicó Isabel, dejando boquiabiertos a sus compañeros. Pantoja aseguró que Juan Gabriel ayudó a Michael Jackson a librarse de los paparazzis permitiéndole salir a la calle a través de su jardín y que así no fueran capaz de verle.