Ellen DeGeneres pide perdón en su regreso a la televisión: "Aquí sucedieron cosas que nunca deberían haber pasado" Ecoteuve.es 22/09/2020 - 11:39 0 Comentarios

La presentadora de la NBC abordó las graves acusaciones que ha recibido

Ellen DeGeneres ha regresado a la televisión después de vivir el verano más complicado y convulso de su exitosa carrera profesional. Hace unos meses, la presentadora estadounidense vio cómo su popularidad y aceptación se veía mermada por los testimonios de extrabajadores de su programa que la acusaban de racismo, explotación y acoso laboral.

Y aunque se llegó a rumorear que la humorista había presentado su carta de dimisión a la NBC, DeGeneres volvió este lunes a ponerse frente a las cámaras. Y lo hizo entonando el 'mea culpa', afrontando desde el primer momento la polémica en la que se había visto envuelta. La cómica ha dedicado el mónologo inicial del primer programa de la temporada 18 de The Ellen Show para compartir con los espectadores las acusación que se han hecho contra ella.

"Si me estás viendo porque me quieres, gracias, y si lo haces porque no, bienvenido", empezó diciendo con ironía. "Como habrás escuchado, este verano hubo denuncias de un ambiente de trabajo tóxico en nuestro programa y después, una investigación. Aprendí que aquí sucedieron cosas que nunca deberían haber pasado. Me lo tomo muy en serio y quiero decir que lo siento mucho por las personas afectadas", dijo ya con un tono mucho más serio del que acostumbre.

"Sé que estoy en una posición de privilegio y poder y con eso viene la responsabilidad por lo que asumo la responsabilidad de lo que sucede en mi show", siguió asumiendo Ellen antes de desvelar que durante el verano se han tenido largas conversaciones para hacer "los cambios necesarios" que logren dar un vuelco a la situación. "Hoy empezamos un nuevo capítulo", prometió ante los aplausos del público (ahora virtual por el coronavirus).

"Si alguna vez he herido sentimientos, lo siento muchísimo"

"Hay artículos que dicen que no soy la persona que aparento ser en televisión, pero soy eso y otras muchas cosas. A veces estoy triste, otras me vuelvo loca, otras soy impaciente. Y estoy trabajando en ello todo el tiempo", reconoció. "No llevo 17 años delante vuestra para engañaros. Esta soy yo y mi intención es siempre ser la mejor persona que pueda ser. Si alguna vez he decepcionado a alguien y le he herido sus sentimientos, lo siento muchísimo", insistió.

Ellen DeGeneres aseguró que entró en el negocio de la televisión para "hacer que la gente se sienta mejor y se ría". "Ahora soy jefa de 270 personas que hacen posible este show y a las que estoy muy agradecida. Lo único que quiero es que cada una de esas personas sea feliz y esté orgullosa de trabajar aquí", concluyó antes de prometer que esta será la "mejor temporada" de la historia del formato.