Belén Esteban estalla contra Terelu por "injusto" ataque a 'Sálvame': "¡Tienes que tener narices!" Ecoteuve.es 21/09/2020 - 19:11 0 Comentarios

La colaboradora de Telecinco, muy enfadada con la que fuera su amiga

Belén Esteban ha estallado este lunes en el plató de Sálvame contra Terelu Campos por la forma en la que la hija de María Teresa ha reaccionado a la filtración en el que fuera su programa de unos audios de su hija rajando de Anita Matamoros, hija de Makoke y Kiko Matamoros.

"Nunca diría nada de tu hija, pero si está en un programa y sale en una revista, tienes que estar preparada para las críticas", aseguró muy enfadada la tertuliana mirando a las cámaras de Telecinco.

Lea también: Rocío Flores, a gritos en Sálvame: "Antes de sacar mierda, que mire cada uno lo que tiene en casa"

En los mencionados audios, grabados cuando la hija de Terelu era aún menor de edad, Rubio critica a la que hasta hace poco era su íntima amiga en una conversación con uno de sus exnovios, al que acusa de irse con Anita porque le gusta "este mundo". Además, llamó "zorra" a Matamoros hasta en tres ocasiones.

Estas polémicas palabras salen a la luz después de que alguien decidiera traicionar a Alejandra y publicar estas conversaciones privadas, lo que ha hecho enfadar a Terelu, quien ha afirmado que sentiría "vergüenza" de hacerse eco de ellos. "Tiene que tener narices, no nos puede meter a todos en el mismo saco", lamentó Belen Esteban.

Belén estalla contra Terelu Campos

La tertuliana criticó que hagan lo que han hecho y luego hablen a Kiko Hernández con normalidad cuando él ha sido uno de los que más las ha atizado. "No entiendo que luego a Kiko Hernández te lo comas a besos o u hermana Carmen se tire hablando con él dos horas por teléfono ¿No tenéis valor con él y nos metéis a todos?", le ha preguntado.

"Me pareces muy injusta, 'ese programa' se llama Sálvame y has estado aquí muchos años, me ha dolido y mucho", reconoció Belén, que ha asegurado que nunca criticaría a la hija de una amiga suya, pero no está dispuesta a que hable así de ellos. "Me fui de ese programa para no estar y para no verlo ¿Es tan difícil de comprender?", se preguntó Terelu en Viva la vida, donde pidió que las informaciones que sacaran fueran sobre ella. "Matadme a mí".