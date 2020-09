"Yo no estoy en pie de guerra con nadie": David Summers corrige a Risto Mejide por un desafortunado rótulo Ecoteuve.es 21/09/2020 - 18:15 0 Comentarios

El cantante desmintió en directo una valoración sobre su postura política

Risto Mejide entrevistó este lunes en directo a David Summers, exintegrante de Hombres G, quien habló en Todo es mentira de la grave situación que atraviesa el sector de la cultura por la crisis del coronavirus que ha paralizado todos los eventos, conciertos y obras que tenían previsto su estreno durante estos meses.

Antes de darle paso, el presentador destacó que Summers era uno de los artistas que se movilizó el pasado viernes en redes sociales con la campaña 'alerta roja', que pretendía llamar la atención del Gobierno para que rescate a los miles de profesionales afectados. En ese momento, apareció en pantalla un rótulo en el que se podía leer: "David Summers, en pie de guerra por la falta de ayuda a los músicos".

Enseguida, nada más saludar al presentador de Cuatro, Summers quiso corregir el grafismo, ya que consideraba que no se correspondía con la realidad. "Yo no estoy en pie de guerra con nadie", quiso aclarar mientras la realización hacía desaparecer rápidamente el letrero. "Los últimos días me han entrevistado a cuenta de esta alerta roja y he dado mi opinión, pero es que a la música nunca se le ha ayudado en la vida. Llevo casi cuarenta años trabajando en esto y nunca hemos tenido una subvención de nada", empezó informando.

"No le importamos, ni al Gobierno ni a casi nadie"

"Yo personalmente, que ayuden a mi gente y a mis técnicos, a la gente que se dedica a montar escenarios, transportistas, el gremio que no tiene cara ni son famosos y que forman parte de esta maravillosa industria", reivindicó. "A mí mi padre me dijo siempre que hagas lo que hagas, nunca pongas la mano ni el culo. Nunca he pedido nada, nunca he pretendido ayudas de ningún tipo, pero tengo una familia de técnicos y conozco lo que les pasa", defendió el cantante, que describió el desprecio que se le hace continuamente a la cultura.

"Está todo parado, es un lapsus desconcertante y nadie les ayude. Cuando empezó todo esto, los cantantes intentamos animar a la gente, pero ni les importamos mucho, ni al Gobierno ni a casi nadie. Piensan que este gremio funciona solo y es injusto. El porcentaje de artistas que tenemos la suerte de vivir de esto es mínimo. Si te pregunto por cantantes que están por todo el mundo de giras y tal y me dices 20. Pero hay miles de artistas cantando en bares y sitios pequeños y que no reciben ni un solo tipo de subvención ni ayuda", recordó.