Lydia Lozano: tremenda pillada cuando creía que estaba en publicidad

La colaboradora tuvo que ser advertida por Jorge Javier y sus compañeros

Marta López ha regresado a Mediaset después de que la cadena anunciara que prescindía de ella por su mal comportamiento en lo relativo al coronavirus. 23 días depués, la colaboradora fue readmitida y este sábado protagonizó un poliDeluxe en Telecinco.

Marta López se ha quejado de la falta de apoyo de sus compañeros y se mostró muy dolida con Lydia Lozano, con quien tuvo una amistad en el pasado. A parecer, Lydia no escribió a Marta durante el tiempo que estuvo fuera de la cadena.

El enfrentamiento durante el polígrafo fue a más y Lydia acabó estallando contra Marta, a quien reprochó que solo hablase mal de su marido Charly.

"Los mensajes bonitos no los cuentas. 'Siento mucho lo que te ha hecho Merlos'. Eso te lo mandó Charly, pero no lo cuentas. ¡Ay! Me voy a fumar", dijo Lydia al tiempo que se levantaba de la silla y abandonaba el plató.

"Eso no se puede", le advirtió Kiko Matamoros, que no entendía por qué se iba en ese momento. "¿Cómo que no puedo?", preguntó Lydia, que se creía que no estaban en antena. "Estamos en directo", le dijo Jorge Javier. "Ah, ¿no es publicidad?", dijo sorprendida mientras comenzaba a reírse.