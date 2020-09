¿Iría Sandra Barneda con Nagore a 'La isla de las tentaciones'?: "Sería muy sufridora, yo me como más la cabeza" Adrián Ruiz 21/09/2020 - 15:01 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con la presentadora en la presentación del reality

Telecinco estrena este miércoles en prime time la segunda edición del formato

Tras el fenómeno televisivo y social en el que se convirtió su primera edición, este miércoles 23 de septiembre (22.00) llega a Telecinco La Isla de las Tentaciones 2. Cinco nuevas parejas, en una fase clave de sus relaciones, darán un paso al frente en sus vidas en común y someterán la confianza y la solidez de los lazos que les unen a una prueba decisiva.

La isla de las tentaciones competirá contra Mujer, después de que Antena 3 haya decidido ampliar esta semana a tres las emisiones de su exitosa serie turca.

Además de la de los miércoles, Telecinco emitirá una segunda gala cada domingo y un debate los martes presentado por Carlos Sobera que comenzará en Telecinco y continuará en Cuatro, siguiendo ese modelo de 'televisión transversal' que ya ha sido probado antes en otros realities de Mediaset. Según ha desvelado Manuel Villanueva este lunes, durante la presentación del programa ante los medios a la que ha asistido ECOTEUVE.ES, aún no se ha definido el número exacto de entregas de esta segunda edición del formato, pero prevé su conclusión para el próximo mes de noviembre.

Sandra Barneda encabeza el equipo de presentadores, que suma a Carlos Sobera al frente de los debates en directo del programa. Tras hacerse cargo de El debate de las tentaciones en la primera temporada, Barneda ofrecerá un nuevo registro tras vivir in situ la experiencia a la que se han sometido los protagonistas de esta segunda edición.

Allí, la presentadora ha interactuado con las parejas y los solteros en su convivencia en las villas, ha sido testigo de sus reacciones y ha dirigido las ceremonias de la hoguera en las que los participantes se han enfrentado a las imágenes de sus parejas en compañía de sus 'tentaciones'. "Vivirlo ha sido una experiencia única. Lo puedo decir: todo lo que se ve es 100% real, las emociones surgen al momento y no hay nada pactado. Antes de ir la isla, dije que en el amor todos somos frágiles y lo ratifico. Es una revolución emocional lo que viven ellos", declara.

Sandra Barneda ha explicado la "magia" que se produce en las famosas hogueras en las que los participantes ven las imágenes de sus parejas con sus respectivos tentadores. "Las hogueras son una bomba que va directa al corazón. [...] Ahí me verán un poco más cercana, les ayudo un poco más a soportar la experiencia. Las hogueras son un trabajo de contención. Lo paso muy mal, tanto para decirle que tienen más imágenes, como para decirles que no hay más imágenes o que no tienen imágenes. Y soportar sus preguntas y suplicando lo que te piden es difícil. Es un momento complicado, no les puedes ayudar", reflexiona sincera la catalana.

¿Participaría Sandra Barneda con Nagore Robles en La Isla de las Tentaciones?

Sandra Barneda ha confesado que, entre tanta tensión, la visita sorpresa que le hizo su pareja, Nagore Robles, durante las grabaciones del programa, le sirvió para coger fuerzas y encarrilar el rodaje de las dos ediciones consecutivas del formato. "Fue una válvula de oxígeno después de estar tanto tiempo allí. Pero fue algo anecdótico, ya que realmente lo que necesitas es desconectar de esa imprimación emocional y de contención que tienes que vivir allí. Las parejas lo viven intensamente e intentaba distraerme de cualquier manera y soltar todo lo que tenía que soltar después de una hoguera", confiesa

Preguntados sobre a qué famosos les gustaría ver participando en una edición VIP del reality, Carlos Sobera ha puesto en un aprieto a su compañera, bromeando con la posibilidad de que participara junto a Nagore. "Yo sería muy sufridora, lo pasaría muy mal. Sería la tristona, porque me como más la cabeza. Soy de darle vueltas. Y no, no. No me vas a ver allí", ha asegurado sincera la presentadora.

"Yo no iría a la isla, yo creo que ponerme a prueba ya es el día a día. No iría a una isla, porque la tentación, que es parte del secreto del éxito del programa, aunque no lo queramos ver, la pareja no es algo fijo y las tentaciones están a la vuelta de la esquina. Lo que no queremos es verlo, pero en el programa todo el rato lo ves. Si las parejas fueran siempre con una camarita, no sé cuántas sobrevivirían", ha sentenciado.