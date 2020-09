El llanto desconsolado de Anabel Pantoja porque quiere abandonar 'Solo / Sola' tras una semana de encierro Ecoteuve.es 21/09/2020 - 13:51 0 Comentarios

Mediaset está intentando por todos los medios que la sobrina de la tonadillera no se vaya

Anabel Pantoja no puede más. La colaboradora de Sálvame quiere abandonar de inmediato el pisito de Solo/Sola, reality que emite Mediaset por Mitele PLUS, porque el encierro se le está haciendo "muy duro". Y eso que la sobrina de la tonadillera está recibiendo videollamadas y visitas.

"Quiero volver a casa. Me voy a acostar y a ver cómo me levanto mañana", aseguró entre lágrimas Anabel anoche haciendo referencia a la mañana de este lunes. Lo cierto es que la primera protagonista de este innovador formato no cuenta con un buen currirulum en el pasado en base a realities: tan solo en El tiempo del descuento aguantó dos semanas.

Telecinco está intentando por todos los medios una nueva espantada de Anabel Pantoja. Tras hacer una videollamada con Isa Pantoja, el Maestro Joao, este domingo recibió la visita de Irene Rosales, la mujer de Kiko Rivera. Además, este lunes ha podido hablar con su 'Negro' y a las 19.00 le acompañará su amiga Susana Molina.

Para que Solo/Sola se nutra de contenidos (y para que Anabel esté entretenida con algo y no solo viendo los famosos que llegan a Mediaset), el grupo de comunicación ha preparado polígrafos, entrenamientos, clases de bailes y consejos nutricionales. Mientras tanto, la colaboradora se entretiene limpiando mientras canta canciones de Disney.

