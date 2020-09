El 'guantazo' de Juan Echanove a los políticos: "Dejen de hacer el ridículo, esta función es una mierda" Ecoteuve.es 21/09/2020 - 13:11 0 Comentarios

El veterano actor dice que le "irrita" que no sean capaces de llegar a ni un solo punto en común

Juan Echanove nunca se corta a la hora de responder sobre cuestiones políticas. El actor, que fue entrevistado por Cristina Pardo con motivo del estreno de La fiesta del Chivo en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, pegó un 'guantazo' a nuestros dirigentes políticos por su deficiente gestión de la pandemia.

"Lo que urge son criterios unitarios", empezó diciendo. "La ciudadanía le reclama a los políticos algo tan sencillo como que dejen de hacer el ridículo. Pónganse de acuerdo. A ver si aprendemos a votar porque, evidentemente, estos señores no han llegado de un planeta lejano, no son 'venusianos', son los que hemos elegido".

Lea también: "Está dormido, tiene horchata... ¿le afecta?": Cristina Pardo traslada a Gabilondo las críticas que recibe

"¿A ti te sorprende que en una pandemia los políticos no sean capaces de darse la mano para nada?", preguntó después Pardo a Echanove, que respondió así: "A mí no me sorprende, a mí me irrita. Esta función, este montaje, es una mierda, es malo, se mire por donde se mire. No funciona el texto, ni las luces, ni los actores, ni el decorado No les funciona nada".

"Nos llevan haciendo la misma función desde que tenemos uso de razón. Y se niegan a cambiar el repertorio. O sea no me sorprende, me irrita", prosiguió muy serio. "El tiempo corre en nuestra contra y los ciudadanos no nos merecemos que como no vamos a llegar al 1 de octubre con los Presupuestos, que vamos a prorrogar los que ya teníamos".

Lea también: La rajada de Carmen Porter contra Juan Carlos Monedero por "incoherente" tras comer en un exclusivo restaurante