"Eran hombres de verdad, no eran gays": el comentario homófobo de Arévalo que irritó a Carlota Corredera Ecoteuve.es 21/09/2020 - 12:30 0 Comentarios

La presentadora de Telecinco, atónita ante las palabras del humorista

Arévalo ha vuelto a dar rienda suelta a comentarios homófobos en horario de máxima audiencia. Carlota Corredera conectó este domingo con el humorista para hablar sobre su amistad con Bertín Osborne, cantante protagonista de la última entrega de Hormigas Blancas en Telecinco.

Recordando anécdotas con el jerezano, Arévalo destacó el gran éxito que tenía Bertín Osborne, ya que se le giraban hombres y mujeres por la calle para admirar su físico. "Yo he visto a hombres darse la vuelta para mirarle de arriba a abajo", empezó destacando el invitado, mientras Carlota Corredera definió al presentador de Mi casa es la tuya como "un rompecuellos". "Me encanta esa palabra", destacó la gallega.

"Sí, sí. Para las mujeres y para los hombres. Porque es que hay hombres, que son hombres de verdad, ¿eh?, que no estoy diciendo que sean gays", matizó en unas palabras que dejaron boquiabierta a la presentadora del espacio de Mediaset. Enseguida, Corredera salió a corregir a Arévalo: "Se puede ser un hombre de verdad y ser gay", le hizo saber antes de que este intentara rectificar.

"Hombre, por supuesto que sí. De eso no tengo duda. Lo que he querido interpretar es que no era gay el hombre que se giraba", reculó el invitado, que volvió a probar en una nueva rectificación. "Cuando mi mujer me pregunta si un chico es guapo, yo le digo que de chicos no entiendo. Y sí, claro que entendemos", dijo en otro extraño comentario.