"Está dormido, tiene horchata... ¿le afecta?": Cristina Pardo traslada a Gabilondo las críticas que recibe

El líder del PSOE en la Asamblea de Madrid responde a la presentadora de La Sexta

Cristina Pardo entrevistó este domingo en La Sexta a Ángel Gabilondo, líder del PSOE en la Asamblea de Madrid, que durante las últimas semanas está sufriendo presiones para que presente una moción de censura contra Ayuso.

Muchos le critican por no hacerlo y Cristina Pardo le trasladó los comentarios que se hacen de él. "Dicen que es es hipotenso, que tiene horchata en vez de sangre, que está dormido. ¿Eso le afecta o le condiciona a la hora de decidir?", preguntó la periodista.

"Yo nunca he descartado la moción de censura, solo digo que hay una prioridad: que es atender la pandemia. Muchas veces son formas de hacer política, no tiene nada que ver con la energía, sino con la idea de entender el servicio público. La argumentación, a veces, es mas larga que un tuit y tiene que ver con la reflexión y el dialogo", dijo Ángel Gabilondo.

"¿Pero le afecta que le digan eso?", insistió Pardo. "No me divierte", aseguró el político. "Las convicciones, los principios y los valores no son estados de ánimo. Humor no me falta, si alguien me lo dice con humor... pues ya sé cómo soy", continuó. "Los que trabajan conmigo saben que me entrego de corazón y que no me resigno y yo voy a luchar por los madrileños".