¿Ha estado Matamoros en la cárcel como especula Makoke? La respuesta, en el 'Deluxe'

Habla sobre sus sentencias condenatorias con su ex y unos asaltantes

Makoke insinuó en Viva la vida algunas condenas que caerían sobre Kiko Matamoros, además del bloqueo que le habría hecho a su hija Anita sin explicación ninguna en WhatsApp. Por eso, Kiko respondió en el Deluxe.

Kiko aseguró que no tiene ningún antecedente penal pero que tiene dos sentencias condenatorias de hace más de 20 años atrás.

Cuando se encontraba en proceso de separación con Marián Flores, madre de Diego y Laura, fue hasta la casa y ella le dijo que se llevara a su perro, hubo un forcejeo con el animal y ella acabó con un arañazo en la mano: "Hubo un juicio de faltas, lo perdí, me pusieron una multa de 3.000 pesetas y eso es todo", aseguró.

Problemas con su ex y con atracadores

Sobre la segunda condena, cuenta que a Javier Tudela le robaron en un centro comercial, le llamó, éste le preguntó que si sabía dónde estaban los asaltantes, y él les dijo dónde encontrarlos, así que Matamoros se dirigió hacia allí: "Me fui a por los seis, les dije que el móvil y el dinero lo devolvieran, me decían que no tenían nada, a uno, al más grande de todos, le cogí de la camiseta, me denunció, y eso es todo".