Zasca de Emma García a Terelu Campos y Carmen Borrego por amenazar con irse: "¡A mí no me hables así!"

El clan Campos, con varios frentes abiertos por todos lados

Este sábado en Viva la vida entró por teléfono Amador Mohedano para revelar más sobre su confesión en Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, donde llegó a decir que intentó suicidarse.

Además, Emma García también ha querido saber la opinión de Amador sobre la polémica entrevista de Carmen Borrego, donde ésta negaba una futura reconciliación de Rocío Carrasco y su hija Rocío Flores.

Entonces es cuando todo ha explotado: Amador ha estallado contra Borrego, y en extensión, contra las Campos: "Me parece una barbaridad, ella tiene una edad y una experiencia y cuando dicen que no quieren hablar nada, van ahí hablan cuatro cositas y luego van a una revista", declaraba el hermano de Rocío Jurado, recordando que todas las Campos (hasta María Teresa) han hablado del tema de Rocío Carrasco y su hija.

Pero Amador ha continuado, atacando a María Teresa Campos. "En su día, María Teresa dijo que la muerte de Rocío Jurado la habíamos causado los que estábamos alrededor; y yo eso no me lo puedo callar porque ella también ha tenido unas hijas que se han separado, que han tenido una enfermedad", recordaba el que fuera mánager. "Siempre dicen que no van a hablar, que hablen joder, que hablen claramente", les decía a Terelu y a Carmen, provocando el enfado de las hermanas. "Vosotras sois las Campos", añadía Amador, provocando que ambas se fueran del plató.

Emma García, contra las Campos

Tras amenazar con irse del programa, Emma García ponía en su sitio a las hermanas Campos: "Me parece que Amador puede dar su opinión, me extraña que os vayáis, en fin. Vamos a ser más profesionales", les espetaba la presentadora vasca a sus compañeras.

Mientras, Terelu y Carmen se quejaban de que Amador hubiera cuestionado su trabajo en el programa vespertino y además, dijeron que si habían regresado al programa era por respeto a la propia Emma García, al director y a sus contertulios.