'La isla de las tentaciones 2' y sus protagonistas: Celos, mucho sexo, y "tentadores guapísimos" Ecoteuve.es 20/09/2020 - 13:49 0 Comentarios

Las participantes, entrevistadas por Emma García, revelan qué se verá

Marta, Melyssa, Melodie, Inma y Mayka fueron entrevistadas en Viva la vida sobre su experiencia en el reality La isla de las tentaciones 2.

Allí, desvelaron el motivo por el que acudieron al programa junto a sus novios: celos, toxicidad, monotonía, desconfianza...

El estreno de la segunda temporada de La isla de las tentaciones ya está aquí y en Viva la vida lo saben, por lo que tuvieron en plató a Melyssa Pinto (MyHyV), Inma, Marta Peñate (GH 16), Mayka y Melodie, las integrantes femeninas de las parejas que ponen su amor a prueba en el resort.

Tentadores "guapísimos" y mucho sexo

Las chicas aseguraron que se va a ver mucho sexo, y Marta bromeó con que aún sigue escuchando en su cabeza lo de "hay más imágenes para ti", de Sandra Barneda.

Además, dicen que los solteros tentadores son guapísimos y muy simpáticos, mientras que Melyssa confiesa que no sabe si volvería a ir: "Está bien porque descubres muchas cosas pero es todo tan intenso que no lo tengo muy claro", se mostró confusa.

Melyssa, que conoció a Tom en MyHyV, dice que ha sido una experiencia emocionante y difícil porque se pierde la noción del tiempo. Cuando acudió a la isla llevaba ocho mese saliendo con él.

Para Melodie, que llevaba nueve años con Cristian, su objetivo era aclarar una serie de dudas sobre hacia dónde iba su relación.

"Monotonía y toxicidad"

Por su parte, la ex gran hermana Marta llevaba 11 años de relación con Lester. "Estábamos anclados en la monotonía y había toxicidad en la relación. Fui para darme cuenta de muchas cosas porque, después de 11 años, no tenía mariposas, no había confianza...", aseguraba.

Inma declaró que su problema era que es muy celosa por culpa de relaciones pasadas: "Me han sido infieles, han jugado conmigo y eso me ha hecho desconfiada". Su novio, Ángel, también lo es y, tras un año de relación, quería demostrarle que podía confiar en ella.

Para terminar, Mayka aseguraba que tras tres años de relación con Pablo, tenía la necesidad de saber cómo se comportaba su novio cuando no están juntos, cuál es su relación con otras mujeres cuando ella no puede verle.