La pulla de un jurado de 'Idol Kids' sobre la entrevista a Sánchez: "¿Dónde quedó el periodismo?"

El jurado y productor musical critica en redes el supuesto masaje de La Sexta al presidente

La entrevista de Iñaki López al presidente Pedro Sánchez en La Sexta Noche ha cosechado opiniones de todo tipo, desde halagos a críticas, y no sólo entre la audiencia anónima, sino entre los telespectadores VIP, como el jurado de Idol Kids Carlos Jean, que en lugar de ver a Massiel despotricando contra Podemos y Albert Rivera en el Deluxe, se decantó por La Sexta.

Así, en el caso del dee-jay y productor musical, así como colaborador junto a Edurne e Isabel Pantoja de Idol Kids, la entrevista ha debido parecerle más bien un masaje al dirigente socialista y así lo hizo saber a través de su cuenta personal de Twitter.

Jean ha criticado veladamente al presentador del espacio de La Sexta, Iñaki López, al finalizar su entrevista con el presidente Sánchez.

Aunque apenas unos minutos después, el tuit estaba borrado.

"¿Dónde quedó el periodismo?"

"¿En serio? ¿Esto es una entrevista?,¿Dónde quedó el periodismo?", preguntaba el músico.

Otro televisivo que ha analizado la entrevista ha sido el propio Iñaki López de vuelta desde La Moncloa al plató de su programa en los estudios de Atresmedia en San Sebastián de los Reyes.

El televisivo vasco hacía las siguientes declaraciones sobre las sensaciones que le produjo Sánchez: "Me ha llamado la atención el optimismo del presidente del Gobierno asegurando que no habrá confinamientos en el futuro". Asimismo, agregó: "Asegura que las medidas de Madrid podrían dar los resultados apetecidos y piensa que la Comunidad va en buena dirección". Y zanjó el análisis con este destacado: "Sigue siendo muy optimista con el tema de las vacunas", sobre cómo Sánchez ha subrayado que habrá no una, sino dos, una afirmación, sin duda, arriesgada por las cambiantes informaciones.