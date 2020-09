Massiel ataca en el 'Deluxe' a Irene Montero y Pablo Iglesias, que reacciona en directo Ecoteuve.es 20/09/2020 - 10:31 0 Comentarios

La artista se mostró muy dura con el vicepresidente y la ministra de Igualdad

El líder de Podemos escribió, según dijo Jorge Javier, para proponer un encuentro

Massiel ejerció de oposición en el Deluxe al tiempo que Pedro Sánchez concedía una entrevista a La Sexta Noche. Y de qué manera lo hizo: la cantante arremetió contra Pablo Iglesias e Irene Montero, por lo que el vicepresidente Iglesias mandó un mensaje a Jorge Javier Vázquez con una curiosa invitación.

Así, la intérprete del sesentero La, La, La dejó claro que tanto el vicepresidente Pablo Iglesias como su pareja, la ministra de Igualdad Irene Montero, ambos de Unidas Podemos, no son de su agrado.

Massiel, que a su propio juicio no se considera monárquica, ha criticado el oportunismo de Iglesias respecto a las noticias de estos últimos días de tratar de conformar una tercera República: "No me toques los h*****, Pablito. Ahora lo importante es conseguir financiación para contratar más médicos. Que se ponga las pilas", sentenció tajante la artista.

"Me parece fatal todo lo que dice Irene Montero"

"No sé si es cierto todo lo que leo en Facebook, pero me parece fatal todo lo que dice Irene Montero. No me convence. Me entra muy mala leche cada vez que habla en el Parlamento", ha declarado Massiel.

Unas pullas que, mientras el presidente Pedro Sánchez estaba en La Sexta Noche, según Jorge Javier, han llegado hasta el mismísimo Pablo Iglesias: "Me ha escrito Pablo (Iglesias) para saber cuándo cenamos con él". "¿Viene solo, acompañado, o trae a toda la escolta?", ha contestado Massiel, sarcástica.

Jorge Javier: "Cena en mi casa, Irene, Pablo, tú y yo"

"Si es en la intimidad y en tu casa, tal vez", ha admitido la cantante. "Vamos a cenar en mi casa, Irene, Pablo, tú y yo", ha afirmado Jorge Javier. "Me lo voy a pensar", ha respondido Massiel, medio en broma, medio en serio.

Pero Massiel ha tenido rapapolvos para todas las tendencias y formaciones políticas, no sólo para el partido morado. De esta forma, el ex político Albert Rivera, que volverá esta próxima semana a los focos de la televisión de la mano de Bertín Osborne en Telecinco y de Pablo Motos en Antena 3, también recibió las opiniones de la eurovisiva.

"Odio cordialmente a Rivera"

Y es que Massiel no consigue ni olvidar ni perdonar al catalán por no haber pactado él con el PSOE y así, haber evitado el actual Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos

"Odio cordialmente a Rivera porque si él hubiera pactado con Sánchez no tendríamos esto que tenemos ahora".