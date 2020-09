Chris Hemsworth sorprende a una reportera y se convierte en hombre del tiempo

El actor Chris Hemsworth, trending topic por colarse en plano en una conexión de un programa de la televisión australiana y robarle el micrófono a la reportera.

En The Today Show Chris Hemsworth, intérprete de Thor, el dios del trueno, apareció de repente en el plano mientras la reportera se disponía a dar la información meteorológica en directo.

Fue el propio actor el que se percató de que estaban grabando algo y se acercó a preguntar qué hacían.

La reportera, Lauren Phillips, estaba sorprendida y en plató los presentadores, Rebecca Maddern y Richard Wilkins, igualmente.

El directo se convirtió en todo un momento surrealista.

"He oído que buscas caballos. Hay unos cuantos por ahí", dijo el actor. Phillips ofreció a Chris dar el tiempo del país, a lo que accedía sin dudar haciéndose con el guión y con el micro. Leyó las previsiones, mientras la televisiva bromeaba con que la iban a despedir para sustituirla por la estrella.

We get some help with weekend weather from the God of Thunder himself, Chris Hemsworth! #9Today pic.twitter.com/YsfCxADIiD