"No te me vas a escapar sin que hablemos de tu amigo": Revilla, a Bertín, sobre el Rey emérito

El dirigente cántabro también insinúa que el ex Jefe de Estado fue "choricete"

Miguel Ángel Revilla ha puesto en un aprieto a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya cuando le ha sacado el polémico tema de su "amigo" Juan Carlos I, el Rey emérito, un tema que el presentador ha intentado esquivar, visiblemente incómodo, cambiando de tema.

Así, ayer Revilla no sólo fue crítico consigo mismo por haber ido al 8M a pesar de la pandemia de SARS-CoV-2 y con la clase política por no pedir disculpas y vivir en una constante lucha sin dar soluciones, sino que señaló directamente al anterior monarca.

"Ha sido la mayor decepción de mi vida", ha declarado el dirigente cántabro sobre los escándalos de Juan Carlos. "Yo he sido más que amigo del emérito, en mi primer libro lo saco en la portada. Entiendo que haya gente que lo defienda, yo defiendo todo lo bueno que haya hecho, pero hasta el límite donde acaba lo bueno y cuando empieza lo malo y te llevas la mayor decepción de tu vida yo no lo puedo consentir", agregaba.

"No te me vas a escapar sin que hablemos de tu amigo"

"No te me vas a escapar sin que hablemos de tu amigo, ¿eh?", advertía Revilla a Osborne. "Tú puedes hablar de lo que quieras, en este programa no hay censura", contestaba el presentador, que en las otras tres visitas del político evitó el tema así: "¡Cuidadito, que es mi amigo!".

Osborne, barriendo para casa ante las críticas de Revilla, le ha pedido que ponderase las polémicas frente a su labor como ex Jefe de Estado.

"No hay balanza. No tiene justificación ninguna. Yo no soy monárquico por razones de pura lógica", declaraba el líder del PCR. "Yo soy un defensor de la democracia en la medida que yo he votado la Constitución Española, y lo que pido es que el currículo de un Rey, el emérito ya, tiene que ser ejemplar", ha hecho hincapié Revilla, haciendo caso omiso a la defensa del conductor del programa.

"No puedo disculpar al que es un choricete"

El presidente de Cantabria continuó ante un cada vez más incómodo Bertín con la retahíla de críticas: "La única manera que este hombre tiene de rehabilitarse es que viniera a España y que diga que 'todo lo que tengo fuera ilegalmente lo traigo aquí', que buena falta nos hace ahora para los problemas sanitarios. Yo no puedo disculpar, por mi manera de ser, al que aparentemente es un choricete", ha asegurado el televisivo político. "Vamos a ver como queda", puntualizaba Bertín, al que no le gustaba el rumbo que había tomado la entrevista.