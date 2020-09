Revilla pide disculpas ante Bertín Osborne por ir al 8M: "Di unos 400 besos" Ecoteuve.es 11:25 - 19/09/2020 0 Comentarios

"Ese día podría haber cogido 20.000 dosis de coronavirus, éramos 3.000 personas"

En su cuarta visita a Mi casa es la tuya, Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, no sólo habló del Rey Emérito y de su oso semental Furaco, tan famoso hace dos años por el culebrón que montaron en Zapeando y La Sexta Noche por su imposibilidad de tener hijos en Asturias, cuando en Cantabria había tenido muchos, sino que también entonó un mea culpa.

Así, el líder del Partido Regionalista Cántabro recordó ante Bertín Osborne cómo él fue uno de los asistentes a la polémica manifestación del 8M, con la pandemia del SARS-CoV-2 ya instalada.

Lea también: Furaco, el oso semental amigo de Revilla, demasiado cerca de él y Bertín Osborne

Y es que el político no sólo ha declarado en el programa que fue un error su asistencia, sino que ha pedido disculpas y ha relatado su irresponsabilidad al dar numerosos besos y no mantener el distanciamiento social.

"Yo he pedido perdón, y creo que he sido el único, porque fui a la manifestación del 8-M y fue un error", confesaba a Osborne.

"Di unos 400 besos, no te exagero"

"Yo ese día podía haber cogido 20.000 dosis de coronavirus, porque probablemente di unos 400 besos, no te exagero, éramos 3.000 personas. Si lo llego a saber...", a lo que añadió: "Yo ese día no sabía lo que se nos venía encima, solo lo que veía en los periódicos".

Eso sí, a pesar de su crítica a los asistentes que no se han disculpado y el reconocimiento de su error, defendió al presidente del Gobierno: "Yo creo que no hay ningún gobernante, o que si Pedro Sánchez supiese lo que iba a venir, hubiese dicho que no fuese nadie". El político, además, subrayó el clima cuasi-bélico de los gobernantes y oposición: "Ahora hay una guerra de unos contra otros, porque en política vale todo, y eso es el mayor virus, a parte del económico, es el político, tenemos la peor clase política, la más insolidaria que yo haya conocido", zanjó su intervención.