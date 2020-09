Rocío Flores, a gritos en 'Sálvame': "Antes de sacar mierda, que mire cada uno lo que tiene en casa" Ecoteuve.es 13:45 - 19/09/2020 0 Comentarios

También habló de una mano negra y del dolor de su hermana pequeña

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, Rocío Flores, ha defendido a su padre en Sálvame en uno de sus peores momentos tras salir a la luz varias mujeres asegurando haber sido sus amantes.

Por estas imágenes con una reportera de AR y por las declaraciones de otras mujeres en TV, el matrimonio entre Antonio David y Olga no está pasando su mejor momento, como lo desvelaban ellos mismos, llegando a decir Antonio David que plantea abandonar Sálvame.

"Basta ya de intentar romper mi familia. Llevamos 20 años sufriendo y 20 años apostando por estar juntos. ¡Basta ya!", ha gritado Rocío Flores en directo a Sálvame. La hija de Antonio David ha desmentido a las mujeres que han acudido al programa asegurando que su padre fue infiel a Olga.

La hija de Rociíto aseguraba ante la cámara estar convencida de que es mentira: "Si todo esto fuese verdad habría salido mucho antes, que no me cuenten películas e historias. ¿Que tenga que estar en mi casa Olga destrozada y mi padre con el alma partida? No estoy dispuesta", aseveró.

"Antes de sacar mierda, que mire cada uno lo que tiene en casa"

En cuanto a si hay una mano negra, ha declarado ésto: "Si hay una mano negra ya sabemos quién es, pero antes de sacar la mierda de uno que mire cada uno lo que tiene en su casa".

Antonio David se ha ido del plató de Sálvame, hundido. Pero Rocío Flores continuó: "La que me duele es la que esta ahí arriba, que es la que me ha criado, le pese a quien le pese. Y el que está ahí es el que más me quiere. Este daño gratuito no se lo merecen. ¿Un matrimonio de conveniencia? ¡Qué me lo digan a mí! El amor, el cariño y el respeto que tiene esta pareja no hay dinero que lo compre".

En defensa de su hermana pequeña

"Mi hermana tiene 8 añitos. Me niego a que mi hermana se críe en una familia desestructurada como me he criado yo. Llevamos muchos años de lucha todos juntitos y hemos salido para adelante", gritó a la cámara.