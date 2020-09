Antonio David desvela que Pablo Iglesias se muda a una lujosa zona de Madrid: "A ver si nos chapan el programa" Ecoteuve.es 18/09/2020 - 18:56 0 Comentarios

El colaborador sorprende a Jorge Javier con una inesperada información

Antonio David Flores está siendo uno de los principales protagonistas de la semana en Sálvame después de ser señalado por las supuestas infidelidades que habría cometido a su mujer. El tertuliano ha acaparado la atención en Telecinco y se ha planteado incluso abandonar el programa para salvar su matrimonio.

Sin embargo, este viernes el ex de Rocío Carrasco sorprendió a todos con una información que muy poco tiene que ver con los temas del corazón de los que habitualmente debaten en el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez. Después de comentar la última hora sobre la vida paralela que mantenía Juan Carlos de Borbón con Corinna Larsen, Antonio David Flores dejó absortos a sus compañeros con una inesperada noticia.

Lea también: Antonio David amenaza con dejar Sálvame para salvar su matrimonio con Olga Moreno

"Jorge, ¿sabes que tu amigo Pablo Iglesias se muda de casa?", soltó de repente el exguardia civil. "No, no lo sé", respondió rápido el catalán. "No lo vayas a contar, que el pobre...", dijo irónico el presentador mientras Mila Ximénez bromeaba que se trasladaría a La Finca (zona en la que vive Kiko Matamoros).

¿A qué lujosa zona de Madrid se mudaría Pablo Iglesias?

"Se va a una urbanización donde hay muchos famosos viviendo", siguió diciendo Flores ante la cara de sorpresa de Jorge Javier. "¿Al RACE?", preguntó atónito Vázquez, que hacía alusión al lujoso complejo deportivo ubicado en la privilegiada zona de Valdelagua. "Está cerca", confirmó con una risa cómplice el colaborador.

"Cuidado, que nos puede caer un... a ver si nos van a chapar el programa", advirtió irónico el catalán. "Yo no he dicho nada", se lavó las manos Mila Ximénez. "Yo tampoco, si hay que echar a alguno, que sea a Antonio David, que total, ya estás al borde del precipicio", aseguró entre risas el presentador antes de saltar a otro asunto.