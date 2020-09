Oriana pierde los papeles contra una pretendienta de 'Myhyv': "¡Pobre niña friki, don nadie!" Ecoteuve.es 18/09/2020 - 16:34 0 Comentarios

La venezolana enfurece tras un comentario de Paula a Álex sobre ella

Oriana Marzoli protagonizó este viernes un agrio momento en la última entrega semanal de Mujeres y hombres y viceversa. La venezolana estalló contra Paula, una de las pretendientas de Álex, después de que esta la despreciara en un comentario que soltó a su tronista dentro de la casa del programa presentado por Jesús Vázquez.

Durante una discusión en la que ambos dejaban entrever que tenían pocas cosas en común con el otro, Paula cargó contra la influencer: "Si es el mejor amigo de Oriana, no pega nada conmigo", soltó la joven en unas palabras que molestaron a su compañero. "¿Y qué tiene que ver Oriana en todo esto?", preguntó enfadado Álex.

"Pues que no es mi rollo, cari", confirmó la pretendienta, que se llevó la misma respuesta por parte del joven. "Ni tu eres el mío, ni el de Oriana, así de claro", le respondió tajante. "No te tienes que meter con mis amigos. Mira lo que has tardado en juzgar a una persona que no conoces", continuó diciendo molesto Álex.

Oriana pierde los papeles contra Paula

Oriana tuvo la oportunidad de ver las imágenes en las que Paula se refería a ella y responderle en directo desde el plató de Cuatro. "A esta niñita le encantaba decir que era leal y que era uno de sus principios... pues bonita, aprende de él porque tú ese concepto no lo conoces", empezó diciendo Marzoli.

"Otra cosa, pobre niña friki esta, don nadie, para saber que somos tan incompatibles me has tenido que seguir durante mucho tiempo y lo último... qué forma tan ridícula de intentar tener un poco de visibilidad", soltó con desprecio la joven, que recibió la rápida respuesta de Paula. "Tengo todo el derecho de decir lo que quiero. No es que la siga, es que lleva mucho tiempo en televisión. Solo he dicho que no somos afines y creo que de eso también tú te habrás dado cuenta. Tampoco creo que seas más que yo por llevar más tiempo en la tele", sentenció.