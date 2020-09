Mayka Rivera y Pablo Moya ('La isla de las tentaciones 2'): "Me dicen que es muy golfo" Ecoteuve.es 18/09/2020 - 12:56 0 Comentarios

Cuando se conocieron, hace ya tres años, él no quería una relación seria

Mayka Rivera y Pablo Moya forman una de las parejas que concursan en La isla de las tentaciones 2. Mayka es camarera y tiene 28 años. Pablo es Dj. y tiene 26 años. Ambos llegan desde Murcia.

Cuando Mayka y Pablo se conocieron, hace ya tres años, él no deseaba iniciar una relación seria, por lo que se mantuvo abierto a tener citas con otras chicas. "Cuando me enteré me sentí fatal, pero decidí perdonarle", reconoce Mayka.

Sin embargo, confiesa que no acaba de superar los celos y de construir una relación basada en la plena confianza. "Por eso he dado el paso de ir a La isla de las tentaciones, para ver realmente con quién estoy".

"La gente me ha contado que es muy golfo y que le gustan todas las tías, creo que no te conozco", dice Mayka en una de las promos de La isla de las tentaciones 2.