¿Por qué no está Roberto Leal presentando 'Pasapalabra' en Antena 3? Ecoteuve.es 19:30 - 18/09/2020 0 Comentarios

El sevillano es sustituido por Manel Fuentes al frente del concurso de Antena 3

Roberto Leal ha desaparecido ya de Pasapalabra. Aunque el presentador había contado ya los motivos de su ausencia en el concurso de Antena 3, muchos espectadores se han sorprendido este viernes al ver a Manel Fuentes como sustituto del andaluz al frente del programa.

El maestro de ceremonias de Tu cara me suena se ha hecho con los mandos del formato vespertino de Atresmedia después de que Roberto Leal causara baja al contagiarse de coronavirus. El propio sevillano lo anunció el pasado 31 de agosto a través de sus redes sociales, donde explicó cómo se encontraba y los síntomas que estaba experimentando.

Roberto Leal desveló que sería Manel Fuentes el que le sustituyera en Pasapalabra y ha sido el catalán el encargado de anunciar cuántas emisiones conducirá. Fuentes ha asegurado que presentará el concurso este viernes y el próximo lunes 21 de septiembre y que ya el martes devolverá el testigo a Roberto Leal.

Esta fugaz desaparición ha sido posible gracias a la cantidad de programas que Antena 3 tenía grabado cuando Roberto Leal dio positivo en coronavirus. Habitualmente, los concursos diarios se realizan bastante tiempo de antelación, lo que ha permitido a la cadena maniobrar con tranquilidad tras el contratiempo con su presentador.

Así anunció Roberto Leal que tenía coronavirus

Roberto Leal dio la noticia de su contagio a través de su cuenta personal de Instagram: "A los que me estáis preguntando, os cuento que mientras estaba en casa de vacaciones, he dado positivo en Covid-19", empezó diciendo.

"Estoy muy bien. Tuve síntomas leves y me estoy recuperando. En cuanto pase la cuarentena volveré a la carga. No os preocupéis, Pasapalabra sigue on fire", prometió tranquilizando a los fans del concurso. "Mi compañero Manel Fuentes será el encargado de ponerse al frente hasta que vuelva. ¡Gracias, Manel! Mucho ánimo a todos los que estáis pasando también esta situación. Fuerza", concluyó el andaluz.