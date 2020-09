"Ha pedido mi carta de dimisión": el 'tierra trágame' de Arturo Valls con la directora de '¡Ahora caigo!' Ecoteuve.es 18/09/2020 - 12:15 0 Comentarios

El presentador compartió su pifia con los espectadores del concurso de Antena 3

Arturo Valls ha compartido este jueves, al comienzo de la tarde en ¡Ahora caigo!, la gran metedura de pata que cometió con su jefa en el concurso diario de Antena 3. Las nuevas tecnologías jugaron una mala pasada al presentador, que se equivocó a la hora de enviar un mensaje a través de su teléfono móvil.

"Esta tarde me he cruzado con Gonzalo, un técnico de los de aquí, que es un cachondo", empezó explicando el valenciano. "Al rato le escribo un Whatsapp metiéndome con él: Me gusta mucho el bigotito que te estás dejando. Pronto te van a confundir Dalí", siguió diciendo mientras se le escapaba una nerviosa risa.

"A los tres segundos recibo un mensaje de Gloria, la directora del programa, diciéndome que quiere mi carta de dimisión sobre su mesa...", desveló Valls, que explicó que "esto es lo que pasa cuando envías un Whatsapp a la persona equivocada".

La metedura de pata de Arturo Valls con su jefa

El público estalló en una sonora carcajada y el presentador siguió echando leña al fuego: "Le he dicho a mi directora que tiene bigote, esa sí que es una situación peliaguda", señaló en un chiste que podría firmar Luis Piedrahita.

Acto seguido, miró hacia arriba para dirigirse a su jefa: "Ese mensaje no era para tu bigote, digo, que no era para ti, si tú no tienes, solo pelusilla", concluyó con sorna, admitiendo estar "estropeándolo más". "Tienes que afeitarte... aferrarte a la verdad", soltó antes de parar antes de "cagarla más".