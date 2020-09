Antonio David amenaza con dejar 'Sálvame' para salvar su matrimonio con Olga Moreno Ecoteuve.es 18/09/2020 - 12:14 0 Comentarios

Drástica decisión por los rumores que rodean al colaborador en los últimos días

Antonio David Flores siente miedo sobre el mal estado de su matrimonio a raíz de los rumores sobre supuestas infidelidades a su esposa, Olga Moreno. Por salvar la relación, Antonio Da podría abandonar su colaboración en Sálvame por amor.

Antonio David está viviendo unos polémicos momentos. Tras la mediática y dura entrevista de Carmen Borrego en la que hablaba de su hija Rocío Flores, han aparecido mujeres que aseguraban haber estado con él cuando ya conocía a su mujer Olga Moreno, algo que hace pender su matrimonio de un hilo.

Pero los rumores no han quedado ahí: ha salido a la luz un vídeo con la reportera de El programa de AR, Marta Riesco, y su mujer está siendo muy perseguida por los periodistas, ávidos de conocer la verdad.

Cuando Jorge Javier Vázquez le ha dicho a Antonio David que le veía derrotado y que tenía la sensación de que había dado su matrimonio por perdido ya, el de Málaga se ha enfadado mucho con él y le ha dicho que por qué no le decía esas cosas en privado y no en directo ante todos.

"Días pensando en dejar el programa"

"Yo estuve un tiempo derrotado y no me van a volver a ver más de rodillas en la vida. Pero ya es la desgana. La una, la otra", ha dicho refiriéndose a esas mujeres que han asegurado haber sido sus amantes. Incluso ha asegurado que se plantea dejar Sálvame si la situación continúa así. "Llevo días pensando en dejar el programa", ha asegurado.

Aunque Olga siempre haya declarado que confía 100% en su marido y que no le afectan estas informaciones, que están bien, lo cierto es que el matrimonio no está todo lo bien que podría y así lo ha admitido el propio Antonio David en Sálvame.

"Las explicaciones se las he dado a mi mujer, porque hay que darlas, pero no se ha cabreado conmigo", ha asegurado. Pero sí ha confirmado una crisis : "Está incómoda conmigo, igual toda esta sobreexposición no termina gustándole. Está pasando factura en mi matrimonio, porque desde hace una semana, diez días ahora, mi relación no es la misma con mi mujer. Es de sentido común", se ha sincerado, roto.