"Necesitaba vacaciones, no daba para más": la explicación de Fernando Simón a su participación en 'Planeta Calleja'

El director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias da la cara en una promo

En medio de la polémica por la participación de Fernando Simón en la nueva temporada de Planeta Calleja, Cuatro ha lanzado una promo del programa en la que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias explica los motivos por los que decidió viajar a Mallorca para ser entrevistado por Jesús Calleja.

En la breve pieza, el presentador de Mediaset empieza aclarando que Simón "ha venido conmigo aprovechando que tenía una semana de vacaciones y ha decidido que le gustaría estar aquí con nosotros". Acto seguido, Calleja avanza que han tenido "tertulias muy interesantes sobre qué cosas se han hecho bien y qué cosas se han hecho mal y, sobre todo, qué nos espera en el otoño y en el invierno, qué va a pasar el año que viene y cuándo va a terminar esta pandemia".

"Hay conversaciones muy interesantes que yo mismo me he quedado impactado. Estas conversaciones las hemos hecho mientras hacemos las actividades que a nosotros nos gustan, que le hemos dado una caña que no os podéis ni imaginar", comenta el leonés, que desvela que han hecho juntos buceo, un paseo en globo, descenso en bicicleta y escalada.

Fernando Simón justifica su participación en Planeta Calleja

Finalmente, Calleja da la palabra a Fernando Simón, quien se ha mostrado agradecido por la experiencia: "Me lo he pasado muy bien. Necesitaba unas vacaciones que afortunadamente me he podido coger porque tenemos un equipo excelente en el Ministerio. Cuando me llamaste, estuve encantado", empieza diciendo.

"Las he cogido porque las necesitaba, porque no daba para más", confiesa el técnico, que explica que su mujer no se ha sumado al viaje, ya que tenía que trabajar. "Ya nos resarciremos ella y yo en algún momento", concluye antes de que Calleja muestre su sorpresa por haber tenido la oportunidad de compartir confesiones y aventuras con el técnico que ha estado al frente de la pandemia desde el pasado mes de marzo.